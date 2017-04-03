С Евтушенко простятся в Центральном доме литераторов

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Церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко состоится в Центральном доме литераторов. Дата и время пока не сообщаются. Ранее друг семьи Евтушенко Михаил Моргулис говорил, что похороны поэта планируются на 9 апреля в связи с затягиванием вывоза тела Евтушенко из США.

Прощание с Евгением Евтушенко пройдет в московском Центральном доме литераторов. Об этом сообщила пресс-секретарь ЦДЛ Марина Замская, пишет ТАСС.

По ее словам, дата и время пока уточняются.

Похороны Евгения Евтушенко, предположительно, состоятся 9 апреля. Ранее друг семьи Михаил Моргулис говорил, что процедура получения разрешений от властей США, в том числе на вывоз тела поэта в Россию, затягивается.

"В семье надеются получить все эти документы в среду-четверг, поэтому прощание с Евтушенко в Америке пройдет, предположительно, в четверг-пятницу, после чего они переедут в Москву, и гражданская панихида состоится, вероятно, в пятницу- субботу", - сказал он.

Сам Евтушенко перед смертью просил похоронить его в поселке Переделкино, рядом с могилой Бориса Пастернака.

Евгений Евтушенко скончался 1 апреля в возрасте 85-ти лет.

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