Овечкин спровоцировал массовую драку в матче НХЛ. Видео

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Александр Овечкин провел силовой прием против игрока "Коламбуса" Зака Веренски, в результате чего спровоцировал массовую драку на льду в матче НХЛ. Впоследствии конфликта российский нападающий "Вашингтона" обменялся ударами с Джошем Андерсеном и разбил ему нос. Игра завершилась в пользу столичного клуба со счетом 3:2.

Российский хоккеист клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин спровоцировал массовую драку в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой "Коламбус Блю Джекетс". Об этом сообщает "Ридус".

В начале третьего периода Овечкин провел силовой прием против Зака Веренски. В результате хоккеист "Коламбуса" получил травму лица и покинул площадку. После этого инцидента произошла драка, в ходе которой российский нападающий обменялся ударами с Джошем Андерсеном и разбил ему нос.

Игра завершилась победой "Вашингтона" со счетом 3:2. Овечкин не отметился результативными действиями. В ближайшее время специальная комиссия НХЛ рассмотрит поведение россиянина и ему может грозить дисквалификация.