Кремль отверг обвинения Польши по делу о крушении самолета Качиньского

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Кремль не считает возможным соглашаться с обвинениями польского прокуратуры в адрес российских диспетчеров в провоцировании авиакатастрофы под Смоленском самолета Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле не согласны с обвинениями Польши в адрес российских диспетчеров. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Соглашаться с такими выводами не представляется возможным", - приводит его слова агентство ТАСС. Песков напомнил, что обстоятельства трагедии уже достаточно серьезно изучены.

Ранее в понедельник прокуратура Польши заявила, что российские авиадиспетчеры умышленно спровоцировали крушение самолета Ту-154, на борту которого находился президент страны Лех Качиньский и несколько десятков высокопоставленных членов польского правительства и армии.

Как заявил заместитель генерального прокурора Польши Марек Пащонек, обвинения в преднамеренном провоцировании авиакатастрофы были сформулированы на основе повторного анализа материалов более чем 2 тысяч томов дела. Кроме того, по мнению Варшавы, в крушении виновата некая "третья особа", которая присутствовала в момент крушения на диспетчерской башне аэродрома Северный.

Самолет Ту-154 с Лехом Качиньским на борту разбился утром 10 апреля 2010 года под Смоленском в условиях густого тумана. В результате погибли все 96 человек, находившихся на борту.

Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, катастрофа произошла из-за неправильных действий экипажа в неблагоприятных погодных условиях. Польская правительственная комиссия пришла к выводу, что причиной крушения стали снижение до недопустимой высоты при чрезмерной скорости, игнорирование системы предупреждения столкновения с землей в условиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей.