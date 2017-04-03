Умер участник проекта "Маски-шоу" Сергей Олех

Теги: актер Украина смерть культура

В Одессе на 52-м году жизни умер украинский актер Сергей Олех. Он был известен телезрителям по передачам "Маски-шоу", "Джентельмен-шоу", "Голые и смешные".

Украинский актер Сергей Олех скончался на 52-м году жизни в Одессе.

"Светлый и веселый человек Сергей Олех дождался 1 апреля и тихо ушел из жизни. Сережа, дружище, тебя так теперь будет не хватать!", -написал в своем Facebook худрук театра "Маски-шоу" Георгий Делиев.

По информации местных СМИ, он больше года боролся с раком в одесской больнице. В конце марта его состояние ухудшилось и его родные планировали перевести его на лечение в Киев, но не успели. Прощание состоится 4 апреля в Одессе.

Телезрители знают Сергея Олеха по таким передачам, как "Маски-шоу", "Джентльмен-шоу", "Голые и смешные". Актер также снимался в кино "Лавка «Рубинчик и..." и в сериале "Анка с Молдаванки".

Читайте также:

Скончался поэт Евгений Евтушенко

Умер журналист-международник Юрий Выборнов

Летчик-испытатель Степан Микоян скончался в Москве

В Эстонии умер актер из фильма "Мэри Поппинс, до свидания"

В США скончалась легенда рок-н-ролла Чак Берри