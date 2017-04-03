Москвичи могут получить "дальневосточный гектар" в Хабаровском крае

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Более 11 тысяч заявок на получение "дальневосточного гектара" подано в Хабаровском крае, выдано уже более 2200 наделов. Получить в безвозмездное пользование землю могут все россияне, в том числе жители Москвы.

Хабаровский край стал лидером по количеству выданных россиянам "дальневосточных гектаров". В регионе уже выдано в пользование 2250 земельных участков. Как пишут местные СМИ, больше всего спросом в крае пользуется земля в Хабаровском районе и районе имени Лазо.

Всего же в Хабаровском крае принято более 11 тысяч заявлений на предоставление наделов. Интерес к региону проявляют жители практически всех регионов России. Получить в безвозмедное пользование землю могут и жители Москвы, напоминают в правительстве Хабаровского края.

Ранее первый заместитель председателя правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов региона Юрий Чайка сообщал, что большинство участков рассматриваются под занятие сельским хозяйством, строительство и ведение бизнеса.

Подробная информация о получении "дальневосточного гектара" доступна на сайте надальнийвосток.рф и по телефону 8-800-200-32-51.