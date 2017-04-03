"Динамо" станет спортивно-развлекательным парком нового уровня
Станция "Петровский парк", которая входит в Третий пересадочный контур метро, примет пассажиров ко Дню города. В понедельник стройплощадку посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также осмотрел и спортивный комплекс, который возводится на месте исторического стадиона "Динамо". Новый объект мало того, что отвечает всем современным требованиям, так ещё и таит в себе немало сюрпризов.
Самая высокая точка стадиона - 55 метров. Чтобы оценить масштабы, нужно подняться еще выше. Спортивный комплекс состоит из двух частей — крытой многофункциональной ледовой арены и футбольного стадиона. Все под одной прозрачной крышей из поликарбоната. Первые секции уже смонтированы, передает "ТВ Центр".
Готово и основание будущего футбольного поля. Само покрытие будет на два метра выше. Все остальное — своеобразный пирог: дренажный слой, воздушная подушка, а уже затем рулонный натуральный газон.
Футбольная чаша рассчитана на 26 тысяч зрителей. Сидения появятся, когда потеплеет. На универсальной ледовой арене - от 11 до 14 тысяч мест. Сохранена историческая западная трибуна, выходящая на Ленинградский проспект. Истории на стадионе Динамо выделено отдельное место. "Комбайн", "Аэропланы", "Кони", "Футболисты" - все это элементы барельефа скульптора Сергея Меркулова. Реставраторам пришлось собирать все по кусочкам.
Оригиналы барельефа останутся в музее, копии украсят стены стадиона. Изменения коснутся и территории вокруг. "Динамо" станет одним из самых крупных спортивных парков Москвы.
"Здесь, на месте исторического стадиона "Динамо" возводится уникальный спорткомплекс. Уникальный не только для Москвы, но и для всей страны. Под одной кровлей располагаются две арены — футбольная и ледовая. Следующим этапом будет строительство спортивно-тренировочного комплекса, 8 гектаров спортивного парка. Для того, чтобы улучшить транспортную доступность этого объекта, рядом строится новая станция "Петровский парк", - заявил Сергей Собянин.
Почти 300 мероприятий в год, которые планируются на новом стадионе, создадут нагрузку на транспортную сеть. Станция "Петровский парк" примет её на себя.
Строители приступили к отделке. Готовы эскалаторы. Отсюда можно будет перейти на соседнюю станцию "Динамо" или подняться на поверхность, к Ленинградскому шоссе или самому стадиону.
"Петровский парк" станет одной из станций Третьего пересадочного контура метрополитена. Первый участок от "Нижней Масловки" до "Петровского парка" уже почти готов. В этом году он должен заработать полностью.
Матчи открытия на стадионе пройдут в следующем году.
Виктор Прокушев, Сергей Давидяк, Дина Самохина, Максим Панкин, Михаил Федоров. "ТВ Центр".
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