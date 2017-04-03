Подпольный швейный цех закрыли в Павловском Посаде

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Нелегальный швейный цех обнаружили полицейские в Павло-Посадском районе Московской области. В результате спецоперации задержаны более 50 незаконных мигрантов.

Гостям из Юго-восточной Азии, которые незаконно пересекли границу России и нелегально трудились на подпольной фабрике в Павловском Посаде, грозит штраф по 5 тысяч рублей, а также возвращение на родину, передает "ТВ Центр".

Производство располагалось в заброшенном здании бывшей ткацкой фабрики. Там почти полсотни мигрантов с утра до ночи строчили штаны и куртки. Правда, оперативники не сразу определили, какие именно бренды пытались воспроизвести подпольные кутюрье.

Отдыхали трудяги рядом с цехом в бесконечных коридорах, оборудованных под жильё. Спали на деревянных кроватях, сколоченных грубовато, но надёжно, тут же готовили еду и сушили бельё. Со всем этим уютом мигрантам теперь придётся расстаться, а оперативникам предстоит найти того, кто всё это организовал.