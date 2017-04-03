В военной прокуратуре Москвы открылся центр по вопросам призыва

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Центр по вопросам призыва граждан на службу открылся в Московской городской военной прокуратуре. В центр можно обратиться с жалобами на нарушения со стороны военных комиссариатов, а также получить информацию о законодательстве о военной службе.

В Московской городской военной прокуратуре начал работу центр по вопросам призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Здесь можно получить информацию о законодательстве о военной службе. В центр можно обратиться и с жалобами на нарушения со стороны военных комиссариатов. Такие обращения будут рассматриваться незамедлительно, а в случае подтверждения фактов приняты меры.

В центре будут работать юристы, а также медицинские работники. Прием населения будет проходить круглосуточно на Хорошевском шоссе. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8-499-195-05-10, 8-495-693-59-49.