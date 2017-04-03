Путин призвал чиновников и СМИ не идти "стенка на стенку"

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Пресса в демократическом обществе так или иначе всегда оппонирует власти, но СМИ и чиновники не должны идти "стенка на стенку". Такое мнение высказал президент Владимир Путин, выступая на медиафоруме ОНФ.

В Санкт-Петербурге завершилось пленарное заседание Медиафорума Общероссийского народного фронта, в котором принял участие Владимир Путин. Президент ответил на вопросы участников, передает "ТВ Центр".

В этом году на мероприятие приехали более 500 человек. Это журналисты и блогеры со всей страны. Президента, в частности, спросили о субсидировании региональной печатной прессы. Подняли и тему ограничений в интернете. По мнению Владимира Путина, существующих нормативов пока достаточно, а возможные дополнительные меры необходимо обсуждать с общественностью.

Также на встрече говорили о проекте ОНФ "Карта убитых дорог", где граждане России в интерактивном режиме отмечают самые проблемные участки. Президент отметил, что подобные инициативы чрезвычайно важны, потому что дают информацию о реальном положении дел. Разговор зашел и о другом проекте Общероссийского народного фронта - "Генеральная уборка", который касается нелегальных свалок. Журналист из Свердловской области обратился к президенту с предложением: "Штрафы в 2 тысячи очень маленькие и никого не останавливают. Надо 200 тысяч, 2 миллиона. Или привлекать к обязательным работам. Вот например водители мусоровоза, пусть они убирают в десять раз больше, чем они намусорили".

"Что касается ужесточения ответственности, я с вами согласен. Я с вами абсолютно согласен. Эти вложения, которые они должны были сделать, но не делают, на нужную утилизацию и штрафы, которые они должны были заплатить, они сопоставимы. Для них должна возникать мотивация. Лучше проинвестировать в утилизацию, чем заплатить штраф. Штраф должен быть жестче. Предложение хорошее правильное, мы его обязательно проработаем с правительством", - сказал президент.

Также Владимир Путин заявил, что считает правильным, когда СМИ оппонируют власти, но не нужно ставить палки в колеса и идти "стенка на стенку".

"Всегда и везде пресса - свободная, открытая пресса в демократическом обществе так или иначе оппонируют власти. Это абсолютно правильно, но мне бы очень не хотелось бы только, чтобы пресса и чиновничество шли друг на друга, как стенка на стенку все время. Мне бы хотелось, чтобы вы видели в них поддержку, а они видели поддержку в вас. Вот это чрезвычайно важная вещь. Противоборство - это будут постоянные палки в колеса с одной и с другой стороны, а если работать на общую цель, то тогда можно достичь максимального результата", - заявил Путин.



