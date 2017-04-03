Путин: ограничений в российском интернете пока достаточно

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По мнению Владимира Путина, существующих ограничений в российском интернете пока достаточно. Он отметил, что возможные дополнительные меры должны обсуждаться с общественностью. По словам президента России, вначале было много опасений, что в интернете все попадет под запрет, однако этого не произошло.

Президент России Владимир Путин заявил, что существующих ограничений в российском интернете вполне достаточно, а возможные дополнительные меры должны обсуждаться с общественностью. Об этом он рассказал на медиа-форуме Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге, сообщает "Интерфакс".

"У нас есть ограничения, о них хорошо известно - это пропаганда суицида, детская порнография, пропаганда терроризма, распространение наркотиков и так далее. Это все функционирует. На мой взгляд, пока этих ограничений достаточно", - сказал Путин.

По его словам, на первом этапе обсуждения было много опасений, что в интернете все попадет под запрет, однако этого не произошло. Президент отметил, что такие "чувствительные" вещи должны обсуждаться с общественностью.