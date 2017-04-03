Путин сделал комплимент Сечину в Арктике: "Хорошо выглядите"

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На Хатангском участке в море Лаптевых в понедельник началось бурение самой северной российской скважины. Старт запуску дал Владимир Путин по телемосту. Перед этим президент сделал комплимент главе "Роснефти" Игорю Сечину, который появился в кадре в заснеженном тулупе. "Хорошо выглядите, очень симпатично. Впечатляет", - сказал президент.

Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт бурению самой северной скважины на российском шельфе. Президент по телемосту пообщался с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, передает "ТВ Центр". Компания активно занимается освоением Восточной Арктики. По оценкам экспертов, море Лаптевых обладает огромными запасами природных ресурсов — до 9,5 миллиарда тонн углеводородного сырья.

Владимир Путин выразил надежду, что бурение на участке будет успешным и еще раз подчеркнул, что при эксплуатации шельфовых месторождений необходимо придерживаться всех экологических стандартов.

"Я знаю, что наши нефтяники и "Роснефть" уделяет особое внимание экологической безопасности. Исхожу из того, что и в этом случае, исходя из условий Арктики, где экосистема очень чувствительна к любым вмешательствам извне. Все эти принципы, правила будут соблюдены и вы будете уделять этому самое пристальное внимание", - сказал Путин.