В Ивановской области пациент умер из-за отсутствия в больнице реанимации

Теги: больница Происшествие смерть

Нехватка машин скорой помощи и лекарств, неработающий лифт, отсутствие реанимационного оборудования - и все это в одной районной больнице в Ивановской области. Как следствие - вопиющий случай, когда пациент с инсультом умирает на руках у близких, и медики ничего не могут сделать. Жители поселка обратились в Минздрав с просьбой разобраться в ситуации.

Если бы не соседи, которые и сделали эту историю публичной, Татьяна Салтыкова осталась бы со своим горем один на один. Ее мужу Роману неожиданно стало плохо, прихватило сердце, но вызвать скорую помощь не удалось. По телефону диспетчер сказала, что единственная машина отправилась к другому пациенту в соседнюю деревню. 62-летний мужчина угасал на глазах, поэтому в больницу поехали на машине знакомых, сообщает "ТВ Центр".

"Папа вынес на руках Романа, они незамедлительно поехали в сторону больницы. То есть это все было посекундно", - рассказывает соседка Юлия Чаплина.

До районной больницы довезли, но как оказалось, лифт там не работает уже несколько лет. Мужчину на руках поднимали на третий этаж. Врачи диагностировали инсульт - пульс нитевидный, давление не определялось. Состояние крайне тяжелое. Но вместо реанимационной больного положили в отдельную палату терапевтического отделения. Поставили капельницу, вкололи обезболивающее, как оказалось, сделать больше медики просто не могли.

"Сами медсестры сказали - катетер последний, больше катетеров нет. Лекарств тоже очень ограниченное количество. ЭКГ было сделать невозможно, так как ЭКГ уехало вместе со скорой в сторону Тильково. То есть реанимационного оборудования, как получилось на тот момент, не было. Умирал прям на руках, как рассказывают, он прям с рук начал синеть и до шеи. Это страшно. Я рассказываю, и у меня даже руки трясутся", - говорит Чаплина.

Хирургическое отделение в больнице закрыто. Учреждению не хватает квалифицированного персонала, в том числе нет и реаниматолога. Большинство работающих специалистов готовится выйти на пенсию. Впрочем, руководство ЦРБ оправдывается, что оборудование для оказания экстренной помощи сердечникам есть.

"Оборудование, которое необходимо для нашей больницы, есть и у нас. У нас есть и мешок АМБу, у нас есть и дефибриллятор, у нас есть кардиограф, все есть", - уверяет главврач Ильинской ЦРБ Ашот Никогосян.

В Департаменте здравоохранения области заявили, что в этом районе не один, а два автомобиля скорой помощи, и есть возможность отправить на вызов резервную бригаду. В свою очередь, знакомые погибшего пациента рассказывают продолжение истории. Якобы после смерти мужчины им выдали ключ от морга и предложили самим на руках спустить тело с третьего этажа. Региональный Минздрав обещает разобраться с инцидентом и определить виновных.

Соседи Салтыковых тоже не сидят на месте. Они отправляют письма всем возможным официальным структурам с просьбой обеспечить районные больницы оборудованием и лекарствами. Чтобы в будущем в другом отдаленном уголке России не произошла похожая трагическая история.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".