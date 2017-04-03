Девушка утопилась в Москве-реке после ссоры с парнем

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СКР проводит проверку по факту смерти девушки в центре столицы. По данным следствия, накануне она поссорилась со своим парнем, после чего решила покончить жизнь самоубийством. Тело девушки было извлечено из Москвы-реки в районе Пречистенской набережной.

Следователи проводят проверку по факту смерти девушки, тело которой было извлечено из Москвы-реки в районе Пречистенской набережной. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

"В воскресенье вечером из Москвы-реки в районе Пречистенской набережной было извлечено тело девушки 1989 года рождения. При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено", - сказала Иванова.

По данным следствия, накануне девушка поссорилась со своим молодым человеком и после этого решила покончить жизнь самоубийством. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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