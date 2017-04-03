Путин рассказал любимый анекдот

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Владимир Путин поделился с журналистами своим любимым анекдотом про партийное собрание.

Президент Владимир Путин во время пленарного заседания медиафорума Общероссийского народного фронта рассказал свою любимый анекдот, передает TVC.ru. Об этом его попросил режиссер и сопредседатель Центрального штаба ОНФ Станислав Говорухин.

"Партийное собрание, советское время. Один из участников, Абрам Семеныч, поднимает руку. Ему говорят: "Ты посиди, знают уже там". Но он, видимо, был из региональной прессы. Опять руку тянет, ему опять говорят: "Посиди". Участник: "Ну одно слово!". Ведущий подумал и ответил: "Ну, одно слово скажи". Абрам Семеныч встает и говорит: "Караул!", - рассказал Путин.

Зал отреагировал на анекдот главы государства смехом.

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