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Глава правительства Татарстана Ильдар Халиков подал в отставку. Заявление об уходе по собственному желанию он подал главе республики Рустаму Минниханову, который удовлетворил прошение премьера. Отставка Халикова связана с переходом на другую работу.

Глава правительства Татарстана ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службе республиканского кабмина.

"Президент республики Татарстан Рустам Минниханов удовлетворил обращение премьер-министра республики Татарстан Ильдара Халикова об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

Исполнять обязанности главы правительства до утверждения Госсоветом новой кандидатуры будет первый зампред Алексей Песошин. Как сообщили в пресс-службе правительства, Халиков займет пост гендиректора управляющей компании "Татэнерго".

"Советом директоров АО "Управляющая компания "Татэнерго" принято решение, поддержанное единственным акционером общества – АО "Связьинвестнефтехим", назначить с 4 апреля 2017 года Халикова Ильдара Шафкатовича генеральным директором компании", - сообщили в кабмине.

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