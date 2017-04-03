Сибирячка получит 45 тыс. рублей за потерю девственности у гинеколога
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В Новосибирске завершен судебный процесс в отношении врача, который во время осмотра случайно повредил пациенте девственную плеву. Женщине за моральный ущерб заплатят 45 тысяч рублей.
В Новосибирске суд признал виновным врача-гинеколога, который год назад во время осмотра непреднамеренно повредил девственную плеву 29-летней местной жительнице. При этом женщина предупреждала медика, что является девственницей, сообщает "МИР 24".
Судья постановил выплатить пациентке компенсацию морального вреда в размере 45 тысяч рублей.
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