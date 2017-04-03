В США установили памятник Юрию Гагарину

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Бюст первого на Земле космонавта Юрия Гагарина установлен в городе Колорадо-Спрингс в США. В торжественной церемонии открытия принимали участие в частности, генеральный директор "Роскосмоса " Игорь Комаров и генеральный консул России Сергей Петров.

Перед началом работы 33 космического симпозиума в штате Колорадо (США) установили бюст первого космонавта в истории Юрия Гагарина. Об этом пишет "Русская Планета".

По словам генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Игоря Комарова, он надеется, что открытие бюста Гагарина в Колорадо-Спрингс является большим событием как для профессионалов, так и для молодежи, которая несет в космическую индустрию новую энергию и новые идеи.

В торжественной церемонии открытия также приняли участие заместитель генерального директора по международному сотрудничеству Сергей Савельев, генеральный консул России Сергей Петров, представители российского посольства и другие.