14:59, 03 апреля 2017

В метро Петербурга прогремел взрыв

Теги:  метро  взрыв  Происшествие

На станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В правоохранительных органах города заявляют о пострадавших.

Взрыв произошел на станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, есть пострадавшие.

Между тем, представитель регионального управления МЧС России сообщил, что появилась информация о задымлении в метро Петербурга.

Между тем, источник сообщил, что в вагоне поезда сработало неустановленное устройство.

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