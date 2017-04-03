В метро Петербурга прогремел взрыв

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На станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В правоохранительных органах города заявляют о пострадавших.

Взрыв произошел на станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, есть пострадавшие.

Между тем, представитель регионального управления МЧС России сообщил, что появилась информация о задымлении в метро Петербурга.

Около 14:30 на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" в вагонах метро прогремели взрывы. очевидцы: на месте много жертв. pic.twitter.com/1F2OJBVqGO — БыльБылева (@Bylbyleva) 3 апреля 2017 г.

Между тем, источник сообщил, что в вагоне поезда сработало неустановленное устройство.