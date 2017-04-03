Жертвами взрывов в метро Петербурга стали не менее 10 человек

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Жертвами двух взрывов в метро Санкт-Петербурга стали не менее 10 человек. Еще около 30 пострадали. В петербургской подземке закрыты на вход и выход станции "Парк Победы", "Электросила", "Московские ворота", "Фрунзенская", "Технологический институт", "Сенная площадь", "Гостиный двор".

Не менее 10 человек погибли при взрывах в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Также по предварительным данным, пострадало около 30 человек.

Между тем, "Интерфакс" сообщает, что эпицентр одного из взрывов находился в вагоне поезда.

Сейчас закрыты на вход и выход станции "Парк Победы", "Электросила", "Московские ворота", "Фрунзенская", "Технологический институт", "Сенная площадь", "Гостиный двор".

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