Жертвами взрывов в метро Петербурга стали не менее 10 человек
Теги: санкт-петербург метро жертвы Происшествие
Жертвами двух взрывов в метро Санкт-Петербурга стали не менее 10 человек. Еще около 30 пострадали. В петербургской подземке закрыты на вход и выход станции "Парк Победы", "Электросила", "Московские ворота", "Фрунзенская", "Технологический институт", "Сенная площадь", "Гостиный двор".
Не менее 10 человек погибли при взрывах в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Также по предварительным данным, пострадало около 30 человек.
Между тем, "Интерфакс" сообщает, что эпицентр одного из взрывов находился в вагоне поезда.
Сейчас закрыты на вход и выход станции "Парк Победы", "Электросила", "Московские ворота", "Фрунзенская", "Технологический институт", "Сенная площадь", "Гостиный двор".
Читайте также:
Новости по теме Взрыв в метро Петербурга
-
03 апреля 2017
В Петербурге в связи со взрывом в метро объявлен трехдневный траур
-
03 апреля 2017
Опубликовано фото предполагаемого террориста из метро Петербурга
-
03 апреля 2017
СКР возбудил дело о теракте после взрыва в метро Петербурга
-
03 апреля 2017
СКР: действия машиниста помогли избежать больших жертв в метро
-
03 апреля 2017
НАК сообщил об обнаружении бомбы на станции "Площадь восстания"