Путин: пока рассматриваются все версии взрыва в петербургском метро

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Президент России заявил, что пока рассматриваются все версии взрыва в метро в Петербурге - и бытовые, и теракт. Он также подчеркнул, что уже получил доклад спецслужб по данному происшествию. По словам Владимира Путина, правоохранительные органы сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося.

Президент России Владимир Путин заявил, что причины взрыва в петербургском метро пока неизвестны и в настоящее время рассматриваются все версии – и бытовые, и теракт. Об этом сообщает ТАСС.

Путин отметил, что он получил доклады спецслужб по поводу взрыва в метро. "Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ", - сказал президент России на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам Путина, правоохранительные органы сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося. Президент России добавил, что власти Санкт-Петербурга предпримут все необходимые меры для оказания поддержки семьям погибших и пострадавшим гражданам.

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