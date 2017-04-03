В метро Петербурга закрыли все станции после взрывов

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Все станции в метро Санкт-Петербурга закрыты после взрывов. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

Пресс-служба петербургского метрополитена сообщает, что на вход и выход закрыты все станции подземки.

Кроме того, "Интерфакс" сообщает, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко прибыл на место происшествия.

В свою очередь, НАК сообщает, что эвакуация пассажиров из метро закончена.

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