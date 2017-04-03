16:14, 03 апреля 2017

СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва в метро Петербурга

Теги:  санкт-петербург  Уголовное дело  метро  взрыв  скр  бастрыкин

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга. Оно принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил Главному управлению по расследованию особо важных дел принять к производству расследование уголовного дела по факту взрыва в петербургском метро. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СКР. Питерские следователи работают на месте ЧП, проводят первоначальные следственные действия.

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