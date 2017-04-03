В центре Москвы совершено разбойное нападение на автозаправку

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В Москве введен план "Перехват" в связи с разбойным нападением на автозаправку "Роснефти". Разыскивается черный автомобиль марки Mazda.

В Москве на Наставническом переулке совершено разбойное нападение на заправочную станцию "Роснефти". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе столичного главка МВД отметили, что нападавших было двое. Они сели в салон автомобиля мужчины, стоявшего на заправке. После этого они похитили топливную карту и скрылись с места происшествия. Позже потерпевший обратился в полицию с заявлением.

После инцидента в городе введен план "Перехват". Разыскивается черный автомобиль марки Mazda.