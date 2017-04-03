Полтавченко подтвердил гибель 10 человек при взрыве в метро Петербурга

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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил, что при взрыве в петербургском метро погибли 10 человек. Еще 20 ранены, отметил он.

Десять человек погибли при взрыве в метро Санкт-Петербурга. Об этом заявил губернатор города Георгий Полтавченко, передает ТАСС. Кроме того, он рассказал о 20 пострадавших.

Между тем, в НАК сообщили о девяти погибших.

Ранее СМИ узнали о десяти погибших при взрыве в вагоне поезда в перегоне на между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В связи с произошедшим из подземки эвакуировали всех людей. Все станции метрополитена закрыты.

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