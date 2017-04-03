В Петербурге в связи со взрывом в метро объявлен трехдневный траур

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Следственный комитет России квалифицировал взрыв в метро Санкт-Петербурга как теракт. Возбуждено уголовное дело. Тем не менее, ведомство рассматривает и другие версии произошедшего. По последним данным, жертвами преступления в питерской подземке стали 10 человек, около 50 пострадали. Среди них один ребенок. Все станции метро в городе до сих пор закрыты.

Станция метро "Сенная площадь" - это самый центр Петербурга. И самый большой транспортно-пересадочный узел города, пересекающейся с двумя другими ветками питерской подземки. Пассажиров тут всегда много, передает "ТВ Центр". Студенты, туристы, люди, едущие на работу. На это и был расчет.

В первый час, правда, информация приходит противоречивая. Сначала говорят о двух взрывах. Потом снова об одном, но не на "Сенной", а на "Технологическом институте". Там тоже задымление.

Затем следуют уже новые подробности от Следственного комитета. Теракт произошел на перегоне между "Сенной" и "Технологическим институтом", заявляют силовики. То есть когда поезд двигался. Машинист принял решение ехать до станции, а не останавливать состав в тоннеле.

"Полученные в ходе первоначальных следственных действий данные говорят о том, что машинист поезда, в вагоне которого произошёл взрыв, грамотно действовал в сложившейся обстановке. Взрыв произошёл на перегоне между станциями, но машинист принял абсолютно правильное решение не останавливать поезд, доехав до станции, что позволило незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим", - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Их количество уже приблизилось к 50. Десять погибли. Но, к сожалению, понятно, что эти данные могут быть не окончательными. На месте взрыва сейчас продолжают работать следователи и взрывотехники. Уже известно, что предварительная мощность взрывного устройства составила около 300 грамм в тротиловом эквиваленте. Бомба была начинена поражающими элементами.

"Был мужчина неславянской внешности. В тёмной куртке. Зашёл в вагон, смотрел на всех с презрением. Я обрадовалась, что мне пора выходить. Вышла из поезда, прошла шагов 10, и позади меня раздался взрыв", - рассказала очевидец Тайя Перова.

Это был явно спланированный террористический акт, говорят следователи. И взрыв на "Сенной" мог быть не единственным. На станции "Площадь Восстания" в понедельник тоже обнаружили самодельную бомбу. Небольшая мощность заряда компенсируется сотнями металлических шариков в качестве поражающих элементов. Специалисты говорят - стандартный тип взрывного устройства для террористов. В Петербурге ячейки той же "Хизб ут-Тахрир" вычищают регулярно, проводя рейды по квартирам и рынкам.

"По указанию оперативного руководителя НАК к месту происшествия направлены силы и средства подразделений ФСБ, МВД, и МЧС. Проводится эвакуация, оказывается помощь пострадавшим. Оперативным штабом координируется деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка по недопущению возможных повторных взрывов. А также организован комплекс административно-режимных и оперативно-розыскных мероприятий. Место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ", - сообщил представитель информационного центра НАК Александр Поляков.

Питерская подземка сейчас закрыта. Людей просят пересесть на общественный транспорт, которые сегодня перевозит пассажиров абсолютно бесплатно. К этой акции присоединились и официальные такси, и простые горожане, едва узнали о случившемся. Расследование тем временем продолжается. В Петербурге объявлен трехдневный траур.

Александр Панюшкин, Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.