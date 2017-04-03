Путин: Россия сильна духом патриотизма, от этого зависят ее успехи

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Россия сильна духом патриотизма и от этого зависят ее успехи в экономике и других сферах. Такое мнение высказал в понедельник Владимир Путин на медиафоруме в Санкт-Петербурге, организованном Общероссийским народным фронтом. В ходе живой дискуссии с ее участниками - журналистами региональных СМИ - президент ответил на множество вопросов, касающихся злободневных социально-экономических проблем.

Они первыми узнают о самых актуальных событиях. Четко и ясно рассказывают своим зрителям и читателям о том, что действительно важно и интересно. Форум Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость" для региональных журналистов – еще одна возможность лично задать вопрос президенту. Даже по формату встреча напоминала ежегодную большую пресс-конференцию главы государства, передает "ТВ Центр".

"Всегда и везде пресса свободная, открытая пресса в свободном и демократическом обществе, она так или иначе оппонирует власти и это абсолютно правильно. Мне бы только не хотелось, чтобы пресса и чиновничество шли друг на друга как стенка на стенку все время. И у порядочного чиновника и у добросовестного журналиста одна цель - благо людей", - отметил Путин.

Выполнять профессиональные обязанности нашим коллегам иногда приходится, рискуя собственной жизнью и здоровьем. Только в прошлом году координаторы ОНФ зафиксировали две сотни нарушений прав журналистов.

"Лидерами нашего рейтинга, в принципе, остаются одни и тоже регионы. Это Сибирь и Дальний Восток, куда никто не доезжает, никакие федеральные органы власти, и там беспредел правовой ярко проявляется", - указала руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ Наталья Костенко.

И если у серьезных СМИ есть надежный тыл, то интернет-блогерам зачастую кроме Общероссийского народного фронта и обратиться некуда. Зато их аудитория с каждым годом растет. Журналисты обеспокоены: не станет ли Россия по примеру Китая ограничивать доступ к некоторым источникам.

"Когда это только обсуждалось, вы помните наверняка, сколько было озабоченностей на этот счет, сколько было опасений, что государство все перекроет, все запретит и так далее. Но вот такие чувствительные вещи мы как раз должны вместе с вами вырабатывать. Здесь государство не должно идти по пути, что оно лучше всех все знает и понимает. На мой взгляд, пока этих ограничений достаточно. Ну а общий подход, на мой взгляд, он должен быть такой – нельзя всё, что запрещено в законе, и это нужно как-то аккуратно, цивилизованно и технологично отработать и в интернете", - заявил Путин.

Еще одна актуальная проблема - обманутые дольщики. Телефоны в редакциях буквально разрываются. Люди ищут справедливости. Яркий пример - застройщик СУ-155.

"С 1 января этого года создается механизм гарантий для граждан-вкладчиков. Какой механизм - фонд. Он является государственным, но создается за счет как раз строительных компаний. Что касается этой известной истории с СУ-155, она рассматривалась и на правительстве, и у председателя правительства, и у его заместителей, и я смотрю, что происходит. В 14 регионах не достроены дома были и люди остались и без денег, и без жилья. За прошлый год в 10 уже построено", - отметил Путин.

Все объекты должны сдать в 2018 году. Новые квартиры получат и жильцы из ветхого и аварийного жилья. Правительство сделает все, чтобы продолжить эту программу. Говорили о дорогах, экологии, местных выборах и культуре. Журналистов из Мордовии волнует сельское хозяйство. В условиях антироссийских санкций и импортозамещения рост производства колоссальный. Три процента в год.

"Я исхожу из того, что те санкции, о которых вы сказали, они не будут вечно продолжаться, а если они будут вечно продолжаться, мы будем вечно ограничивать доступ на наш рынок тех товаров, которые, мы можем сами производить. Мы воспользовались, по большому счету, этими санкциями для того, чтобы нанести ответный удар, и так, чтобы он нам не вредил, а только помогал. Это нам явно помогает. Мы и в будущем будем исходить только из этого принципа: будем делать только то, что идет нам на пользу, и стараться не делать ничего, что нам мешает развиваться", - заявил Путин.

Здравоохранение – тоже "горячая" тема. В Еврейской автономной области, например, чиновники, по мнению журналистов, перестарались с оптимизаций.

"У нас оптимизация проводится под лозунгом: Ликвидация всего, что есть еще. Что еще может работать и должно работать для людей. И у нас одна просьба: найдите время спросить у наших новых властей, чего им надо от народа и зачем они лишают нас здравоохранения?" – задает вопрос журналист из Биробиджана.

"Мне очень жаль, что в Еврейской автономной области происходят такие процессы, хотя в целом по стране, несмотря на большое количество проблем в медицине, это одна из чувствительных тем, все-таки мы наблюдаем определенные движения вперед. Если бы этого не было, у нас бы не было такой рождаемости, у нас бы не было минимальной материнской и детской смертности. Оптимизировать нужно, но нельзя это делать так, чтобы люди были лишены доступа к медицинской помощи. Это очевидные вещи", - подчеркнул Путин.

В ситуации с Биробиджаном Путин пообещал разобраться отдельно. Встреча с журналистами длилась около двух часов. Многие после этого поспешили в свои регионы с хорошими новостями, как, например, Саржана Бадмацыренова из Бурятии. Ей президент пообещал: долгожданный ледовый дворец в Улан-Удэ появится в ближайшее время.

Матвей Шестаков, Анна Морозова, "ТВ Центр".