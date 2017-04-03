НАК сообщил об обнаружении бомбы на станции "Площадь восстания"
Теги: санкт-петербург метро бомба Происшествие
На станции "Площадь восстания" в метро Санкт-Петербурга обнаружена еще одна бомба. Как рассказали в НАК, несработавшее СВУ удалось обезвредить.
В Национальном антитеррористическом комитете подтвердили информацию СМИ об обнаружении СВУ на станции петербургского метро "Площадь восстания". Как говорится в заявлении НАК, которое есть в распоряжении TVC.ru, бомба уже обезврежена.
Ранее об обнаружении второй бомбы сообщала "Фонтанка". Позднее СМИ якобы опровергли эту информацию, заявив об обнаружении бесхозной сумки.
3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в вагоне метро произошел взрыв. Как сообщил НАК, в результате трагедии погибли девять человек. Еще 20 получили ранения.
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