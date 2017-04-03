18:08, 03 апреля 2017

СКР: действия машиниста помогли избежать больших жертв в метро

Теги:  санкт-петербург  метро  взрыв  Происшествие

Машинист поезда петербургского метро, в вагоне которого 3 апреля произошел взрыв, грамотно действовал, несмотря на ЧП. В СКР подчеркнули, что поезд не остановился в тоннеле после взрыва, а проследовал до станции, что позволило незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим.

Действия машиниста поезда петербургского метро, в вагоне которого произошел взрыв, помогли избежать появления больших жертв. Об этом заявила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Несмотря на взрыв, который произошел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт", машинист не стал останавливать поезд, а доехал до ближайшей станции. Это позволило незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим, говорится на сайте СКР. "Не исключено, что это помогло предотвратить появление еще большего количества жертв", - отметила Петренко.

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