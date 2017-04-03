СКР: действия машиниста помогли избежать больших жертв в метро

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Машинист поезда петербургского метро, в вагоне которого 3 апреля произошел взрыв, грамотно действовал, несмотря на ЧП. В СКР подчеркнули, что поезд не остановился в тоннеле после взрыва, а проследовал до станции, что позволило незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим.