СКР возбудил дело о теракте после взрыва в метро Петербурга

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт" в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга. При этом официальный представитель СКР Светлана Петренко подчеркнула, что следствие проверит и другие версии произошедшего.

Уголовное дело по статье "Террористический акт" возбуждено Следственным комитетом России. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Несмотря на то, что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК России (террористический акт), следствие намерено проверить и все другие возможные версии этого происшествия", - говорится в ее заявлении на сайте ведомства.

Также она подчеркнула, что по поручению главы СКР Александра Бастрыкина для полного всестороннего и объективного расследования уголовное дело по факту взрыва принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел ведомства. В частности, в Петербург направили группу опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СКР.

Взрыв произошел 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Как сообщил НАК, в результате трагедии погибли девять человек. Еще 20 получили ранения.

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