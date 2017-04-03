Опубликовано фото предполагаемого террориста из метро Петербурга
Теги: метро взрыв Происшествие
В интернете появилось фото предполагаемого организатора взрыва в метро. Пока эта информация официально не подтверждена.
Издание "Фонтанка" опубликовало фотографию предполагаемого виновника взрыва в петербургском метро.
Фото человека, которого уголовный розыск ищет в связи со взрывом https://t.co/HiVigPgIq3 pic.twitter.com/Vc8AFz8oWY— Фонтанка. Новости (@fontanka_news) 3 апреля 2017 г.
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