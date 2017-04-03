19:07, 03 апреля 2017

Опубликовано фото предполагаемого террориста из метро Петербурга

Теги:  метро  взрыв  Происшествие

В интернете появилось фото предполагаемого организатора взрыва в метро. Пока эта информация официально не подтверждена.

Издание "Фонтанка" опубликовало фотографию предполагаемого виновника взрыва в петербургском метро.

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