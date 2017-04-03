МВФ выделил Украине транш в размере 1 млрд долларов

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Президент Украины Петр Порошенко сообщил о решении совета директоров МВФ выделить Киеву один миллиард долларов. По мнению украинского лидера, это признание реформ, проводимых в его стране.

Совет директоров МВФ принял решение о выделении одного миллиарда долларов Украине в качестве макрофинансовой помощи. Об этом написал в своем Twitter украинский президент Петр Порошенко.

Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів.



Це чергове визнання українських реформ! pic.twitter.com/plH3POdyIw — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 апреля 2017 г.

С 2015 года Киев реализует с МВФ четырехлетнюю программу расширенного финансирования EFF. В рамках этой помощи Украина рассчитывает получить около 17 миллиардов долларов. Этот транш стал четвертым в рамках этой программы.