Москва ответила на заявления Варшавы по авиакатастрофе под Смоленском

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Обвинения в адрес российских диспетчеров по Смоленской авиакатастрофе наносят ущерб отношениям Москвы и Варшавы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, польские власти продолжают "использовать трагедию для сведения политических счетов у себя в стране".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления прокуратуры Польши, которая обвинила российских авиадиспетчеров в том, что они умышленно спровоцировали крушение самолета Ту-154, на борту которого находился президент страны Лех Качиньский.

"Несмотря на всю прозрачность ситуации, польские власти продолжают использовать трагедию для сведения политических счетов у себя в стране. При этом деньги налогоплательщиков идут на поддержание пустой деятельности новых механизмов псевдорасследования, результаты работы которого либо не видны, либо противоречат здравому смыслу", - говорится в ее заявлении на сайте МИД.

Кроме того, она подчеркнула, что в Москве считают эту тактику бесперспективной и наносящей ущерб российско-польским отношениям, которые "и без того находятся не в лучшем состоянии".

Ранее заявления польской прокуратуры прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, соглашаться с такими выводами "не представляется возможным".

Ранее заместитель генерального прокурора Польши Марек Пащонек заявил, что обвинения в преднамеренном провоцировании авиакатастрофы были сформулированы на основе повторного анализа материалов более чем двух тысяч томов дела. Кроме того, по мнению Варшавы, в крушении виновата некая "третья особа", присутствовавшая в момент крушения на диспетчерской башне аэродрома Северный.

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