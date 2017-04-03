Похороны Евгения Евтушенко перенесли на 12 апреля

Теги: Общество похороны евтушенко

Михаил Моргулис, который является другом семьи Евгения Евтушенко, сообщил, что похороны поэта пройдут 12 апреля. По его словам, изначально похороны планировалось провести 9 апреля. Однако позднее было решено отказаться от этих планов, так как в этот день будет праздник - Вербное воскресенье.

Похороны Евгения Евтушенко перенесли с 9 на 12 апреля. Об этом рассказал друг семьи поэта Михаил Моргулис, передает ТАСС.

"Изначально мы планировали похороны на 9 апреля, но так как это воскресенье и к тому же праздник, Вербное воскресенье, то приняли решение отложить прощание с Женей и похороны на 12 апреля", - отметил он.

Между тем, прощание с поэтом в США пройдет 5 апреля.

Ранее стало известно, что прощание с Евгением Евтушенко пройдет в московском Центральном доме литераторов. Кроме того, Михаил Моргулис говорил, что процедура получения разрешений от властей США, в том числе на вывоз тела поэта в Россию, затягивается.

Евгений Евтушенко перед смертью просил похоронить его в поселке Переделкино, рядом с могилой Бориса Пастернака.

Поэт скончался 1 апреля в возрасте 85 лет.

Читайте также:

Сын Евтушенко: последний час я держал отца за руку

Названа причина смерти Евгения Евтушенко

"После смерти остается что-то большее, чем мы": памяти Евгения Евтушенко