Путин заявил об урегулировании нефтегазового спора с Белоруссией

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Россия и Белоруссия договорились об урегулировании всех спорных вопросов в нефтегазовой сфере. Об этом сообщили президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко. Теперь Москва восстановит поставки нефти в Белоруссию в прежнем объеме.

Президент России Владимир Путин прокомментировал результат переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. По его словам, между Москвой и Минском на сегодняшний день не осталось спорных вопросов, передает ТАСС.

"Мы договорились о том, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Мы их урегулировали, договорились о том, как и в какие сроки мы это сделаем", - подчеркнул Путин. Российский лидер добавил, что это будет сделано в течение ближайших десяти дней.

Кроме того, Путин отметил, что стороны нашли схему, "при которой мы сохраняем наши подходы, сближаем наши позиции по ценам". В частности, удалось найти "возможность взаимных уступок" и договориться о том, как страны будут работать в этой сфере в 2017, 2018 и 2019 году.

Между тем, сам Лукашенко отметил, что они с российским президентом нашли "схему, при которой мы сохраняем наши подходы, сближаем наши позиции по ценам", передает "Интерфакс".

Позднее вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что Москва восстановит поставки нефти в Белоруссию в прежнем объеме.