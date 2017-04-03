В метро Петербурга завершены поисково-спасательные работы

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Петербургский метрополитен усилил контроль на входе в подземку после возобновления работы. На станциях действуют повышенные меры безопасности. Глава МЧС Владимир Пучков сообщил о завершении поисково-спасательных работ на месте ЧП. По последним данным, жертвами взрыва в метро стали 11 человек.

К дверям с надписью "Выход" станции метро "Сенная площадь" люди несут свечи и живые цветы. В знак скорби о тех, кто не смог в понедельник выйти из метро, для кого обычная повседневная поездка стала роковой. Городской метрополитен постепенно возобновляет свою работу, частично открылись некоторые линии, но вагоны пока полупустые, передает "ТВ Центр".

Всех пострадавших во время взрыва развезли по пяти городским больницам. Больше всего раненых в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, из центра города их доставили санавиацией. Самый младший пассажир - 15-летняя девушка - сейчас с ожогами в больнице имени Раухфуса, в отделении нейрохирургии, ее состояние стабилизировано. Борются за жизнь пострадавших пассажиров и в Мариинской больнице. Двоих человек спасти не успели

"Трое прооперированы, один человек тяжелый, остальные стабильны. Двое поступили в состоянии клинической смерти, их спасти не удалось", - сообщил пресс-секретарь Мариинской больницы Мария Хитаришвили.

С пострадавшими сейчас работают психологи и следователи. Специалисты работают и на станциях метро. Им предстоит выяснить, как именно самодельное взрывное устройство попало в вагон электропоезда. Пока известно, что взрыв произошел в середине состава, между 4 и 5 вагонами. По предварительном данным, бомба была оставлена в портфеле. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Рассматриваются и другие версии.

В понедельник утром одна из станций метро на синей ветке метрополитена, "Черная речка", уже закрывалась из-за бесхозного предмета. А уже после взрыва на станции "Площадь восстания" было обезврежено самодельное взрывное устройство. После того, как работа следователей будет закончена, начнется процедура опознания погибших - их 10 человек. С их родственниками работают психологи. Семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная помощь - городские власти выделили 23 миллиона рублей.

Телефоны доверия, горячей линии - на всех информационных табло Петербурга. Также на дорогах – большее, чем обычно, количество наземного транспорта. Весь проезд в понедельник бесплатный. В социальных сетях начали появляться объявления добровольцев, которые предлагают довезти попутных пассажиров до нужного адреса. Для этого даже запустили специальный хэштег "Домой".

Полиция в усиленном режиме проводит досмотры подозрительных граждан не только у метро, но и в торговых центрах, кинотеатрах, магазинах. Администрация Петербурга уже обратилась к местным СМИ и развлекательным площадкам приостановить увеселительные мероприятия. Во вторник в Петербурге - траур.

Анна Морозова, "ТВ Центр".