СБ ООН призвал все страны помочь России наказать организаторов теракта

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Совет Безопасности ООН опубликовал заявление, в котором решительно осудил теракт в метрополитене Санкт-Петербурга. СБ выразил соболезнования семьям жертв и подчеркнули, что виновные в этом взрыве должны быть привлечены к ответственности. Также члены Совбеза настоятельно призвали все страны активно сотрудничать с правительством России по этому вопросу.

Совбез ООН призвал привлечь виновных в террористической атаке на пассажиров метро Санкт-Петербурга к ответственности. В связи с этим СБ ООН призвал все государства активно сотрудничать с правительством России по этому вопросу, передает "Интерфакс".

Кроме того, члены Совбеза отметили, что "терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности".

Также Совет Безопасности выразил глубокие соболезнования семьям жертв "этого чудовищного террористического акта", а российскому народу и правительству и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

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