Соболезнования в связи с терактом поступают в Россию со всего мира

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Совет безопасности ООН решительно осудил теракт в Санкт-Петербурге и призвал все страны активно сотрудничать с Россией, чтобы привлечь к ответственности виновных в атаке. Весь день в Россию приходят телеграммы со словами поддержки. Соболезнования звучат из Европы, Америки, Азии. Люди по всему миру в знак солидарности несут цветы и свечи к нашим диппредставительствам.

Соболезнования и слова поддержки поступают в Россию со всего мира. Одними из первых на трагедию в Санкт-Петербурге откликнулись в Европе, передает "ТВ Центр". Главы внешнеполитических ведомств ЕС новость узнали во время министерской встречи в Люксембурге. Солидарную реакцию всех 28 государств Евросоюза озвучила верховный представитель Федерика Могерини.

"Мы выражаем наши соболезнования всем гражданам России, в особенности тем, кто потерял своих близких. Мы продолжаем с тревогой следить за новостями, поступающими из Санкт-Петербурга", - сказала она.

"Я был на министерской встрече с генеральным секретарём Лиги арабских государств, когда мы узнали, что произошло в Санкт-Петербурге – о взрыве, о погибших и раненых. Я хотел бы выразить свои соболезнования пострадавшим и свою солидарность всем русским, на долю которых выпало это испытание. Мы не знаем причин, но мы с теми, кто страдает. Я говорю это от имени Франции", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро.

"Мы с тревогой узнали о нападении и жертвах в Санкт-Петербурге. Мы разделяем горе россиян, которых это коснулось. Произошедшее показывает: террористы действуют по всему миру, пытаясь сеять панику и страх. Наши мысли сейчас с Россией", - отметил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

"Мы ещё не знаем, кто стоит за этим злодеянием, но наши мысли сегодня с семьями жертв и с жителями Санкт-Петербурга – как и они всего несколько дней назад были вместе с жителями Лондона", - заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

В британском МИД подчеркнули: ведомство находится в тесном контакте с российскими властями. Соболезнования в Москву направили главы Совета Европы, Европейской комиссии, НАТО, лидеры нескольких десятков государств. В сербской столице цветы у ограды нашей дипмиссии возложили министры обороны и внутренних дел. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым провёл телефонные переговоры с Дмитрием Медведевым. На своей странице в социальной сети в своей солидарности заверил россиян израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Я выражаю свои соболезнования президенту Путину и семьям погибших в результате сегодняшнего взрыва в метро Санкт-Петербурга. В этот трудный день граждане Израиля вместе с народом России", - написал он.

Соболезнования звучат и из-за океана. Президент США узнал о теракте во время встречи с президентом Египта. Официальное заявление от имени Соединённых Штатов опубликовано в Twitter американского посольства в России: "Потрясены и опечалены взрывами в Петербурге, в результате которых погибли и пострадали люди. Всем сердцем мы с жертвами и их семьями".

В Санкт-Петербург и Москву продолжают поступать официальные телеграммы. Люди по всему миру несут цветы и свечи к зданиям российских дипмиссий.

Кирилл Парменов, Валентин Мурзин, "ТВ Центр".