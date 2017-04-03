Число жертв теракта в Петербурге возросло до 11 человек

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До 11 человек возросло число жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга, сообщили в НАК. При этом, количество пострадавших также выросло - до 45 человек.

До 11 человек выросло число жертв теракта в метро Санкт-Петербурга. А количество госпитализированных также выросло до 45 человек. Об этом говорится в заявлении НАК, поступившем в распоряжение TVC.ru.

Ранее НАК сообщал о девяти погибших и 20 раненых. В свою очередь, глава Минздрава России Вероника Скворцова рассказала о десяти жертвах взрыва. Пострадавших, по ее данным, было 47 человек.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Еще одно СВУ было обнаружено на станции "Площадь восстания". Его обезвредили.

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