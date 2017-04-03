Путин посетил место теракта в метро Петербурга

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Владимир Путин в понедельник вечером прибыл на место теракта в метро Санкт-Петербурга. Глава государства возложил цветы у вестибюля станции "Технологический институт" в память о жертвах трагедии. Общаться с прессой президент не стал.

Президент России Владимир Путин в понедельник вечером посетил место взрыва в метро Санкт-Петербурга. Глава государства возложил цветы у вестибюля станции метро "Технологический институт" в память о жертвах теракта. Об этом сообщает ТАСС.

Путин вышел из машины на Московском проспекте с букетом алых роз и возложил их к месту, где горожане оставляют цветы и свечи в память о погибших. Общаться с прессой президент не стал.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел в понедельник около 14:30 в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Еще одно СВУ было обнаружено на станции "Площадь восстания". Его обезвредили. По последним данным, жертвами теракта стали 11 человек.

Ранее СМИ распространили фотографии подозреваемых в причастности к взрыву. "Интерфакс" сообщает, что взрывное устройство в вагоне привел в действие террорист-смертник. По данным источника агентства, им является 23-летний уроженец Средней Азии.