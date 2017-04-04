Трехдневный траур начался в Петербурге после взрыва в метро

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В Санкт-Петербурге начался трехдневный траур по погибшим в результате взрыва в метро. В городе приспущены флаги, отменены все развлекательные мероприятия. В результате теракт погибли 11 человек, более 50 госпитализированы. По данным правоохранительных органов, взрыв мог осуществить террорист-смертник.

В Петербурге объявлен трехдневный траур. В городе приспущены флаги, отменены все развлекательные мероприятия. По последним данным, в теракте погибли 11 человек, 51 госпитализированы, передает "ТВ Центр".

Всю ночь жители города на Неве у импровизированного мемориала на месте трагедии оставляли записки со словами скорби и зажигали свечи. С петербужцами скорбят и москвичи. В Александровском саду, к мемориалу "Город-герой Ленинград" и представительству Северной столицы горожане возлагают гвоздики.

В Симферополе на траурную акцию собрались несколько сотен человек. В память о жертвах теракта на площади прошла поминальная служба. В Севастополе люди приносят цветы на Аллею городов-героев, к памятному знаку Ленинград. Солидарность с петербуржцами выражают и жители других городов России.

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