Трамп позвонил Путину и предложил помощь после теракта в метро

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Дональд Трамп минувшей ночью позвонил Владимиру Путину и выразил соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга. Президент США предложил России помощь в привлечении к ответственности причастных к теракту.

Слова соболезнования и поддержки приходят в Россию со всего мира, передает "ТВ Центр". Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным осудил теракт в Петербурге и предложил помощь Соединенных Штатов в привлечении к ответственности виновных в атаке.

Трамп выразил глубочайшее соболезнование родственникам жертв и высказал слова сочувствия всем россиянам.

Телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом направила Владимиру Путину канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Я с ужасом узнала о взрыве в Петребурге, который привел к такому большому количеству жертв и пострадавших. Все указывает на то, что речь идет о трусливом теракте", - говорится в послании.

Соболезнования России и её народу выразил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. "Терроризм невозможно оправдать. В это тяжелое время Япония с российским народом и президентом Путиным", - заявил Абэ.

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