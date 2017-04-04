Жертвами селевого потока в Колумбии стали 273 человека

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Число погибших при прохождении селевого потока по городу Мокоа в Колумбии достигло 273 человек. В стране введено чрезвычайное положение.

В Колумбии число погибших в результате мощного наводнения увеличилось до 273 человек. Сотни людей пострадали, более 200 числятся пропавшими без вести. Три тысячи жителей до сих пор находятся в пунктах временного размещения, передает "ТВ Центр".

Президент объявил чрезвычайное положение на всей территории страны. В эпицентре стихии оказался город Мокоа. Там из-за проливных дождей из берегов вышли сразу три реки и сошёл селевой поток. Были снесены несколько кварталов, многие здания в других районах города оказались частично или полностью разрушены. Сель обрушился на Мокоа ночью и жители просто не успели покинуть свои дома.

В настоящий момент поисково-спасательные работы продолжаются. К ним привлечены более тысячи военнослужащих и полицейских.