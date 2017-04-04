Глава Удмуртии задержан и этапирован в Москву

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Глава Удмуртии Александр Соловьев задержан и этапирован в Москву, сообщил источник в правоохранительных органах. Он не уточнил, в связи с каким делом было произведено задержание.

Глава Удмуртии Александр Соловьев задержан и этапирован в Москву. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Утром его этапировали в Москву", - сказал он.

Источник не уточнил, с каким делом связано задержание. Также неизвестно, какая из структур его проводила.