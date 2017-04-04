После расстрела полицейских в Астрахани ищут 8 подозреваемых

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В Астрахани неизвестные расстреляли двух сотрудников полиции, находящихся при исполнении. Они забрали у них табельное оружие и скрылись на "Газели", номер которой зарегистрирован в Дагестане.

В Астрахани неизвестные напали на двух полицейских, которые приехали оформлять ДТП. Пострадавшие скончались на месте, а преступники забрали табельное оружие и скрылись с места происшествия на "Газели".

"Преступники, по предварительной версии, это четыре человека, скрылись на "Газели", номера которой зарегистрированы в Дагестане. Особые приметы - в левой водительской двери имеются повреждения", - передает ТАСС.

По данным полиции, сотрудники ДПС подверглись нападению со стороны участников аварии. Всего в розыск объявлены восемь человек.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по трем статьям: "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Хищение оружия" и "Незаконное хранение оружия и боеприпасов".

В настоящее время ведется розыск преступников.

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