МЧС опубликовало список пострадавших при взрыве в метро Петербурга

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В больницах Санкт-Петербурга остаются 49 пострадавших в результате взрыва в метро. Полный список пострадавших в результате теракта опубликован на сайте городского управления МЧС.

По последним данным,в больницах Санкт-Петербурга остаются 45 пострадавших. Среди них 15-летняя школьница из Барнаула. На сайте МЧС опубликован полный список раненых.

В Северную столицу экстренно прилетела министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она посетила НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, чтобы на месте координировать оказание помощи пострадавшим. Сейчас там проходят лечение 18 раненых, четверо из них - в крайне тяжелом состоянии. Еще 12 человек находятся в состоянии средней тяжести. Личности двоих пока не установлены.

Вероника Скворцова посетила палаты с пострадавшими при теракте.

"Тяжесть, прежде всего, обусловлена черепно-мозговыми травмами и поражениями внутренних органов. Делается всё в необходимых объёмах и оказывается самая высококвалифицированная медицинская помощь. Тяжелые пациенты прооперированы. Проведены операции. Мы надеемся, что динамика будет положительная", - сказала она.

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