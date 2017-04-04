Малкин рассчитывает на отмену решения НХЛ о недопуске игроков на Олимпиаду

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Нападающий хоккейного клуба НХЛ Pittsburgh Penguins Евгений Малкин рассчитывает, что лига изменит свое решение о недопуске игроков на Олимпиаду 2018 года. По его словам, Олимпийские игры - самый престижный турнир, в котором должны участвовать представители всех организаций.

Нападающий клуба НХЛ Pittsburgh Penguins Евгений Малкин надеется, что лига изменит свое решение о недопуске игроков на Олимпиаду 2018 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на спортсмена.

"Решение лиги о недопуске хоккеистов на Олимпиаду - это очень тяжелое решение для многих игроков. Олимпиада - это самый престижный турнир. Игроки со всех лиг должны участвовать в ней и показывать свое мастерство на радость болельщикам. Хочется верить и надеяться, что еще может что-то поменяться, ведь есть еще время все взвесить и обдумать", - сказал Малкин.

В понедельник Национальная хоккейная лига объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате 2017/18 годов. В связи с этим игроки лиги не смогут принять участие в Олимпиаде. Паузу в регулярном чемпионате НХЛ делала с 1998 года. С тех пор в Олимпийских играх приняли участие 706 представителей лиги. Олимпиада-2018 состоится в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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