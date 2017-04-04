Российские военные доставили помощь в сирийскую деревню Касмин

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Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки провели девять гуманитарных акций. Помощь получили более трех тысяч человек в провинциях Алеппо, Эс-Сувейда и Латакия.

Гибель среднего сына, убитого боевиками, 90-летний Мухиддин пережил с трудом. От трагической новости пошатнулось здоровье. Почти не ходит. Живет бедно — на кухне обычно яблоки и лепешки. Но сегодня, родственники готовят кашу из чечевицы, риса, щедро сдобренную тушенкой.

Получилось вкусно. Мухиддин и еще сотни жителей из его деревни впервые за несколько дней поедят досыта. Продукты им привезли российские военные. Их раздают всем, кто в них нуждается., отмечает "ТВ Центр".

Деревня Касмин, еще год назад - прифронтовая. Боевики пытались ее захватить. Более 50 добровольцев ушли в ополчение и погибли. Но деревню отстояли.

Единственный источник дохода местных крестьян – цитрусовые. Он не велик. Меньше трех тысяч рублей в месяц. Но в семьях, которые остались без кормильцев, и таких денег нет. Ухаживать за садами просто некому. Поэтому российская гуманитарная помощь — хоть какое-то подспорье вдовам и сиротам.

Ирина и Ибрагим — педагоги из Дер Дзора. Спасаясь от ИГ (организация запрещена в России), бежали в Латакию. Бросили все имущество. Пытаются начать жить заново. Зарплаты учительницы и преподавателя хватает лишь на то, чтоб как то сводить концы с концами. Продуктовая помощь важна, но куда дороже — внимание соотечественников.

Российские военные говорят, что собираются привезти в деревню еще и медикаменты для местной больницы. А в школу, для детей канцелярские принадлежности.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр". Касмин, Сирия.