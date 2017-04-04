Метрополитен Петербурга полностью восстановил работу после взрыва

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Метрополитен Санкт-Петербурга возобновил работу в полном объеме после взрыва на станции "Технологический институт". В знак солидарности с жителями города глава Ленинградской области даже приехал на работу в подземке. Однако, как сообщают очевидцы, горожане во вторник предпочитают метрополитену наземный транспорт.

Во вторник утром метрополитен Санкт-Петербурга возобновил свою работу в полном объеме. Губернатор Ленинградской области в знак солидарности с жителями города отправился на работу на метро, сообщает "ТВ Центр".

После теракта в Петербурге по всей стране усилены меры безопасности. В Москве под особый контроль взяты вокзалы, аэропорты и общественные места. Столичные власти просят горожан отнестись с пониманием к повышенным мерам безопасности, в том числе к возможной проверке документов правоохранительными органами.

Охрана всех транспортных объектов и мест массового скопления людей усилена на Дальнем Востоке, в Сибири и Приморье.