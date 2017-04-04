Спасатели готовятся к паводкам в регионах. Видео

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Из-за резкого потепления сразу в нескольких российских регионах ожидаются ранние паводки. Под угрозой затопления - Дальний Восток, Сибирь, Урал и Приволжье. В зонах повышенной опасности ведётся постоянный мониторинг ситуации. Чтобы избежать заторов на реках, спасатели взрывают лёд, строят дамбы и расчищают берега.

Закладка тротиловых шашек у профессионалов занимает не больше получаса. Место подрыва определяется с учетом течения, изгиба и ширины русла. Всего на реке Алтата в Саратовской области проведено уже 6 подрывов. Жители поселков Дергачи и Советский теперь могут не опасаться подтоплений, отмечает "ТВ Центр".

Паводок еще только начинается, но специалисты МЧС уже наготове. По всей стране проходят тренировки спасателей. Жителям выдаются памятки об опасности нахождения на тонком весеннем льду и правила поведения в случае наводнения. Обстановку в районах крупных водоемов постоянно контролируют с воздуха.

"Совершен облет территории центрального федерального округа, а именно ее северной части. Были осмотрены территории в части развития паводковой ситуации Московской и Ярославской области. По результатам воздушного мониторинга можно сделать вывод о том, что в целом паводок развивается согласно прогнозу. Территорий подтопленных нет. Также были осмотрены артерии реки Волги. Большая часть реки Волги вскрылась", - заявил начальник Центра управления кризисными ситуациями Центрального регионального центра МЧС России Андрей Румянцев.

Если в Центральной России паводковая ситуация пока не вызывает тревоги у специалистов, то в Сибири и на Дальнем Востоке наводнение развивается стремительно. Запасы снега там этой весной больше в полтора раза. В Алтайский край из Новосибирской области переброшены дополнительные подразделения МЧС.

"В край направлено 60 спасателей на 23 единицах высокопроходимой специальной техники, оснащенной спасательным и инженерным оборудованием, а также шестью плавсредствами. Бойцы и техника сибирского специального центра МЧС России проделывают работу по инженерному обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в Тальменском, Краснощековском и Быстроистовском районах", - сообщил Заместитель начальника отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Андрей Поздняков.

Чтобы избежать заторов на реках Сибири, помимо подрывов, применяется также чернение и распиловка льда.

Всего по России высокая вода уже пришла в 8 регионов. Подтоплены десятки домов, 12 мостов и один участок автодороги. К паводку также готовятся в Оренбургской области. Там в зону подтопления могут попасть около 100 населенных пунктов на территории 26 районов. В Перми на усиленный режим работы перешли сотрудники Камской и Воткинской ГЭС.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".