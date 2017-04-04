Вероятным исполнителем теракта в Петербурге мог быть уроженец Киргизии

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Государственный комитет нацбезопасности Киргизии сообщил, что вероятным исполнителем теракта в Санкт-Петербурге является уроженец республики, гражданин России. Как отметил официальный представитель ведомства, киргизские спецслужбы контактируют с российскими по поводу случившегося в Санкт-Петербурге.

Вероятным исполнителем теракта в Санкт-Петербурге был уроженец Киргизии. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на киргизский Государственный комитет нацбезопасности.

"Вероятно, исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля является уроженец Киргизии, а ныне гражданин России", - сообщил официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов.

Он отметил, что киргизские и российские спецслужбы контактируют по поводу теракта в Санкт-Петербурге.

Ранее появилась информация о причастности к теракту гражданина Казахстана Максима Арышева, однако эти сведения не подтвердились. Как сообщили в казахстанском Комитете национальной безопасности, скорее всего Арышев является жертвой теракта, находившейся в непосредственной близости от взрыва.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел в понедельник около 14:30 в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Еще одно СВУ было обнаружено на станции "Площадь восстания". Его обезвредили. По последним данным, жертвами теракта стали 11 человек, в больницах Санкт-Петербурга остаются 45 пострадавших.